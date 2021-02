VÄLISLUURE AASTARAAMAT | Hiina kogub ajusid – mitte koostöötahtest, vaid enda huvides 

Hiina välispoliitikal on üks peamine siht: lüüa kiil Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahele. „Hiina juhtkonnas tajutakse, et ühtne Lääs on Hiinale ületamatu takistus ning see tuleb lõhkuda. Hiina soovib eri teemade kaudu – näiteks Iraan, kliima või tervishoid – leida Euroopaga võimalikult suurt ühisosa ning panna Euroopa riikide juhte uskuma, et vastupidi USA väidetele on Hiina usaldusväärne partner,“ nenditakse välisluureameti juba kuuendat aastat ilmuvas kokkuvõttes.