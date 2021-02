Hange: politsei nõuab üle kuu aja hilinenud kaitsemaskide eest leppetrahvi 

Sõlmitud lepingu järgi pidi OÜ Hurt andma 1 209 000 kirurgilist maski üle viie päeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist mullu 26. oktoobril. Seega oleks müüja pidanud need ostjale tarnima hiljemalt 31. oktoobril. Paraku anti maskide lõplik kogus tellijale üle alles alles 7. detsembril. Seega hilineti 37 päeva, teatab personaliarvestuse ja -analüüsi talituse juhataja Merlin Suurna. Võttes aluseks PPA ja OÜ Hurt vahel sõlmitud minikonkursi riigihanke lepingu, on nõudnud PPA hankekorraldajalt hilinemise eest leppetrahvi ja arvestab selle müüjale maksmisele kuuluvast rahast maha. See summa on 1178,82 eurot.