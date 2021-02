Mälestised hävisid: kirik võidi põlema panna 

Tulekahjust teatati 14. veebruaril kell 4.58 ja päästjate saabudes põles kiriku aken ja kiriku sisemus. Päästjad alustasid kustutustöödega ning samal ajal päästsid kiriku vara. Tulekahju likvideeriti kella 9.41 ajal.

Põlengu tekkepõhjust uuritakse, aga vaimulike arvates võis tegu olla süütamisega, on kirjutanud ERR. Asjas on alustatud kriminaaluurimist.

" Päris mitmed ikoonid on hukas, ikonostaas ju hävis täielikult,“ sõnas muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik Kalle Merilai.