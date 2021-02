Maailm ETTEVAATUST, LIBAVAKTSIINID! Tigutempos tarne muudab kannatamatuks ja ettevaatamatuks Greete Kõrvits , täna 18:15 Jaga: M

PEA MEELES: Iial ei pakuks ükski seaduslik asutus, et toimetab keeruliselt hoiustatava vaktsiini sulle koju. Foto: TASS/Scanpix

Euroopa pettustevastane amet (European Anti-Fraud Office, OLAF) hoiatab, et aeg, mil inimesed läbematult koroonavaktsiine ootavad ning tarnes ja tootmises esineb probleeme, on väga soodne igasugu petturite jaoks. Juba on ametile teada mitu juhtumit, kus petised on üritanud Euroopa riikide valitsusi tüssata.