Juhtkiri | Nakatumise kasv surub uued piirangud peale 

Rahvast võib küll manitseda koroonastressile vaatamata pidama kinni soovitustest kanda maske ning vältida liigseid kontakte, aga millised on valikud, kui soovitused vilja ei kanna? Vältimaks meditsiinisüsteemi kollapsit ülekoormuse tõttu, jääb vaid piirangute taaskehtestamise variant, sest vaktsineeritud pole veel piisavat hulka inimesi, et üldisele nakatumisele märgatavat mõju hakkaks avaldama.

Kuigi valitsus otsustab piirangute üle neljapäeval, on sotsiaalminister Tanel Kiik juba öelnud, et vanemate klasside õpilased võivad jääda distantsõppele, teadusnõukoda soovitab seda teha kõikide klassidega hoolimata haridusminister Liina Kersna ettepanekust, et enne koolide sulgemist tuleks piirata meelelahutust. Siiski peaks tõsiselt kaaluma, et lõpuklassidel säiliks kontaktõpe, mida peaks tühjaks jäävates koolimajades olema võimalik korraldada.

Koolide sulgemine võib olla tõesti tõhus ja hetkel ka näiliselt kõige odavam, sest koolid ei saa nõuda riigilt rahalise kahju hüvitamist, kuid pikas perspektiivis võivad koroonast räsitud kaks õppeaastat ühiskonnale väga kalliks maksma minna. Sestap tahaks näha koolide distantsõppele saatmise korral valitsuse 100 päeva plaanis lubatud meetmeid koroonakriisist väljumiseks haridusvaldkonnas küll oluliselt varem kui alles 29.aprillil.

Arvestades, et koolide uuesti sulgemine peaks tõesti olema kõige viimane meede, siis järelikult peab neljapäeval valitsusest tulema ka uudis reast muudest piirangutest. Kaja Kallas on valitsusjuhina öelnud, et meil on küll nähtavad ohvrid, kuid teisel pool on ka nähtamatud ohvrid töö kaotanute, vaimse tervise häired saanute ja hariduspiirangute tõttu kannatavate laste näol.