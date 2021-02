Eesti uudised Veel üks ähvardav viirus: linnugripp jõudis naabrite juurest Eestisse Asso Ladva , täna 19:55 Jaga: M

GALERII

KAS SAAVAD SIBLIMA? Mõned aastad tagasi keelati linnugripi hirmus kodulindude õue laskmine. Foto: Aldo Luud

„Poola, Leedu ja Saksamaa said linnugripiga oma vitsad sügisel kätte ning kui kevadel hakkavad linnud liikuma, siis on tõehetk käes. Umbes viis aastat tagasi linnugripp meile ei jõudnud, aga see kevad tuleb pingeline ja ohtlik,“ ütleb Tartumaa linnukasvataja Ivar Dubolazov, kelle kanad rõõmustasid jõulude ajal tartlasi Raekoja platsil.