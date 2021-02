Lõuna-Korea luure: Põhja-Korea häkkerid üritasid varastada Pfizeri vaktsiinitehnoloogiat 

Teatavasti tegutsevad suletud ühiskonnaga Põhja-Koreas arenenud küberüksused ja luureandmete kogumises ning intellektuaalse omandi varguses on riigi häkkerid olnud viimastel aastatel väga aktiivsed.

Novembri alguses teatas Microsoft, et Põhja-Korea ja Venemaa riikliku taustaga organisatsioonide häkkerid sihtisid vähemalt üheksat tervisefirmat, sealhulgas Pfizerit. Kreml on aga kategooriliselt eitanud teiste riikide vaktsiiniuuringutega seotud luuret. Ehkki paljud sissemurdmiskatsed ebaõnnestusid, teatas Microsoft toona, et mõned rünnakud olid siiski edukad.