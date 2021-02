Kersti Kracht ja Hillar Teder pääsesid vahi alt, ärimees jääb elektroonilise valve alla 

Kahtlustuste kohaselt leppis Teder kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et too kasutab ära oma positsiooni toonase rahandusminister Martin Helme poliitilise nõunikuna ja kindlustab Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamisel.

Perni sõnul näitas Krachti mõjuvõimu hästi pealt kuulatud telefonivestlus, milles Kracht kiitles, et rääkis rahandusministri ja EKRE esimehe Martin Helmega, et üks ametnik tuleks lahti lasta (loe eelmise esmaspäeva istungist lähemalt SIIT). Põhjus seisnes väidetavalt selles, et samuti EKREsse kuulunud ametnik tegi ettepaneku Krachti tegevuse uurimiseks Porto Franco laenutaotluse menetlemisel KredExis. Mõni päev pärast nimetatud telefonikõnet lastigi erakonna juhtide soosingu kaotanud ametnik lahti.