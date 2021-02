Maailm ÜRO hoiatas Myanmari sõjaväehuntat tõsiste tagajärgedega Toimetas Greete Kõrvits , täna 13:43 Jaga: M

Buda mungad ei tunnista sõjaväelist riigipööret. Foto: AFP/Scanpix

Myanmari meeleavaldajad on taas väljas, vaatamata riigipöörde korraldanud sõjaväe pingutustele neid takistada. Ka internetiühendus, mida võimuhaarajad järjepidevalt välja lülitavad – et protestijate omavahelist suhtlust segada – aastati teisipäeva hommikuks. Ehkki tänavatele tulid buda mungad ning mõned inimesed istuvad rongirööbastel, et liiklust häirida, on rahvast sel nädalal vähem.