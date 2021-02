Repliik Vambola Paavo | Piirangud on eilne päev Vambola Paavo, ajakirjanik , täna 12:44 Jaga: M

Täna kumavad hariduse kohal sünged pilved. Kooliskäimine on nagu karikakramäng. Noortest on kahju, eriti neist, kes õpivad gümnaasiumi 11. või 12. klassis. Samuti tudengitest. Noortele jäävad aastatest 2020 -21 meelde lüngad teadmistes. Meie ühine tulevik on see, et lapsed ei tohi kannatada. Ei pea minema paanikasse, mida arvavad nakatumisnumbritest teoreetikud ega laskma ennast heidutada statistikal. Viimane on mitmeti tõlgendatav. Usaldame rohkem kainet mõistust. Jätame koolid avatuks.