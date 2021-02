Toomas Alatalu | Me valitseme niikuinii! 

Raske on värvika ja ambitsioonika valitsuse puudumises süüdistada Kaja Kallast või riigikogu mandaadi keskel poliitilise täispöörde teinud Keskerakonda. Oluline on märgata, millist rolli omavad ministrite valikus peaminister ja koalitsiooni osapoolte juhid. Jääb ju selgelt mulje, et nad teevad, mida tahavad - võtan nimme kasvõi oma kunagise pinginaabri või hea tuttava väljaspool erakonda! Üllatame kasvõi kogu Euroopat ja just siis, kui aeg selleks on selgelt halb.

Ministrite kogupilti vaagides on raske uskuda, et tehtud valikud peegeldavad asjatundlikkust ja ausat erakonnasisest edenemist. Kui lisaks väljastpoolt riigikogu leitud ministritele arvestada juurde need, kes on riigikogust lahkunud asumaks muule tööpostile. Just see arv peaks hästi tõestama, et omal ajal paika pandud poliitikute edenemise süsteem lihtsalt ei edene. Tagatubade avamisest aga ei julge keegi kõneledagi.

Teadu püüdsid tänase põhiseaduse kirjutajad igati kärpida Arnold Rüütli võimalikku võimutäiust presidendina – mida nad ausalt tunnistasid siis ja ka täna. Tegelikult on Lennart Meri ja Kersti Kaljulaid teinud kõike, mida vaid tahtnud. Vales suunas läinud ponnistuse tagajärjeks osutus hoopiski kogu võimutäiuse andmine peaministri kandidaadile ja peaministrile, kes saab kasvõi terve valitsuse ühe kaupa välja vahetada ja koalitsioonilepet täita just nii palju, kui tahab.

Mujal on vähemalt nii, et parlament saab kontrollida ka ministrite valikut ja juhul, kui näiteks kolmandik valitsusest vahetub, siis peab ka peaminister oma sobivust ametisse kinnitama. Viimasel kahel aastal oli vähemalt lootus, et hakkab funktsioneerima rahvaalgatuse ja -hääletuste süsteem, mis annab rahvale mingisugusegi võimaluse mõjutada 2-3 poliitmänguri tegevust riigi juhtimisel.