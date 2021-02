Seisukoht | Ajame käe ikka kõige nõrgema taskusse  

Mitte küll otsesõnu, et tasuta maakondliku ühistranspordiga on nüüd kõik ja lakkuge panni, maakad, vaid nagu ikka ühelt poolt sisutühjal, aga teisalt mitte midagi välistaval kujul: anname ühistranspordikeskustele rohkem vabadust ja las keskused ise otsustavad, kui palju on tasuta liine ja kui palju maksavad piletid. Ehk nagu Reformierakonna suur visionäär Kristen Michali ERRile ütles: see võib tähendada, et tasuta ühistransporti jääb vähemaks, kuid see ei pruugi seda tähendada. Tule taevas appi, mida see siis lõpuks tähendab, otsustage ära!

Mida siis valitsuse lugupeetud juhtoinad sellega saavutavad, kui tasuta maakondlik ühistransport ära kaotatakse? Näitasite Keskerakonnale koha kätte? Samas võiks mõista, et see n-ö tasuta ühistransport võib olla inimestele, kellel ei ole peres keskmiselt kaht autot, kes ei ela kesklinna uhkes korteris või linnalähedases häärberis, mingikski kohaks, kus on võimalik pisut oma igapäevastes kuludes kokku hoida.

Kujutame ette, et inimene käib maalt linna tööle – jah, kõigist ponnistustest hoolimata ei ole elu meie maapiirkondades veel selline, kus töökohti oleks jalaga segada või kus inimesed elavad õndsalt õhust ja armastusest – ning ühe otsa bussipilet maksab 2 eurot. Päevas teeb see 4, nädalas 20, kuus 80 eurot, ütleb lihtne matemaatika.

Võib-olla Reformierakonna suursugustele liikmetele see ei ole mingisugune raha, kuid olge rahulikud: on inimesi, ja rohkemgi kui te arvate, kelle jaoks on see vägagi arvestatav summa. Või on teil kahju, et teie kui maksumaksja raha eest saab Maali Mehikoormast Tartusse tasuta tööle sõita?