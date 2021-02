PINEV OOTAMINE: pole selge, millal jõuab haridustöötajatele mõeldud vaktsiin lasteaedadesse 

Valitsuse plaan on püstitanud terava küsimuse – miks ei vaktsineerita lasteaedade personali samal ajal põhikoolide ja gümnaasiumite töötajatega? Olukord eelkooliasutustes võib olla isegi keerulisem. Kindlasti pole sealsed töötajad sugugi vähem ohustatud põhikoolide ja gümnaasiumite õpetajatest. Eriti seetõttu, et personal puutub lastega vahetumalt kokku ja alla seitsmeaastastele põngerjatele on ka distantseerumise vajadust keerulisem selgeks teha. Paljudele lasteaiakasvatajatele, kes võivad kuuluda riskirühmadesse, on seega nakatumisvõimalus suur.