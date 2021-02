Epiim teeb rohepöörde – loe, mida see tähendab tarbija jaoks! 

Juhatuse esimees Jaanus Murakas selgitab, et ettevõtte tasandil on rohepöörde väljakutsetega tegeletud juba paar aastat. „Võib tõdeda, et rohepööre läheb väga korda nooremale põlvkonnale. Head naabrid Skandinaavia riikides on Rohepöörde esirinnas kogu maailmas ja see on mõjutamas ka Eesti hoiakuid ja suundumusi,“ räägib Murakas.