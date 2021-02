Jaak Joala kui kaubamärk: laulja pärijad ja mälestusmärgi püstitajad pöörasid lõplikult tülli 

Viljandisse Jaak Joala mälestusmärgi püstitanud MTÜ Meie Viljandi eestvedaja Harri Juhani Aaltonen ja Maire Joala kohtusid 2. veebruaril ja pärast seda sai teatavaks, et Aaltonen on patendiametile esitanud taotluse registreerida kaubamärgina Jaak Joala nimi. Selle peale teatasid Maire Joala advokaadid, et läbirääkimised Joala Viljandisse püstitatud mälestusmärgi püsti jätmise või mahavõtmise üle jäävad katki.

Jaak Joala nimi on kaubamärgina juba registreeritud Maire Joala nimele, ja seda kategooriates, mis on muusikule igati kohased – muusika esitamine ja salvestamine eri viisidel. Aaltonen soovib kaubamärki registreerida füüsiliste kujude tootmiseks, alates metallist ja kivist figuuridest kuni kondiitritoodeteni välja.

Mälestusmärgi kaitseks

„Mina tahan registreerida Jaak Joala kaubamärgina, et see kaitseks monumenti,“ sõnab Aaltonen. „See on selleks, et seda ei hakataks kopeerima. Ükskõik kes, kui ta saab maaomanikuga kokkuleppele, võib püstitada Jaak Joala kuju ükskõik kuhu. Kui me jõuaksime kokkuleppele, siis ma olen nõus selle kaubamärgi loovutama Maire Joalale. See oleks talle kasulik, sest siis on ka Joala kuju kaubamärgiga kaitstud.“

Patendiameti kaubamärgi osakonna juhataja Karol Rummi ütleb, et põhimõtteliselt võib ühel kaubamärgil olla rohkem kui üks omanik, kui kummalgi on oma kindel tarbijaskond. „Seda olukorda tavaliselt elus ette ei tule,“ sõnab Rummi. „Varemalt keelas seadus sama või väga lähedase kaubamärgi registreerimist, kuid nüüd sellist nõuet enam ei ole.“

Kaubamärgi võib registreerida igaüks, kuid esmalt teeb patendiamet sellele ekspertiisi. Rummi sõnul ei saa kaubamärgina registreerida üldnimetusi, nagu näiteks „rukkileib“ või „hea kaup“. Samuti peab kaubamärk olema vastavuses ühiskondlike moraalinõuetega. Kui taotlus vastab nõuetele, mida loomulikult on siin nimetatutest rohkem, siis avaldatakse registreerimisteade Eesti Patendilehes.

„Pärast teate avaldamist on aega kaks kuud kaubamärgi registreerimist vaidlustada,“ selgitab Rummi. „Apellatsioonikomisjonile ei saa avaldust esitada siiski mitte igaüks, vaid isik, kes on asjast huvitatud ja kellel on kaubamärgiga mingi seos.“ Aaltoneni esitatud taotlus kaubamärgi Jaak Joala registreerimiseks on praegu ekspertiisis ja enamat ei soovi Rummi konkreetse juhtumi kohta öelda.