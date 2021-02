USA kongress loob Kapitooliumi rünnaku uurimiseks sõltumatu komisjoni

„Peame jõudma tõeni, kuidas see juhtus,“ mainis Pelosi. Tema sõnul uurib komisjon rünnaku fakte ja põhjuseid, ning annab nende kohta aru. Teadaolevalt on USA armee kindralleitnant Russel Honore hinnanud rünnaku valguses viimastel nädalatel Kapitooliumi julgeolekuvajadusi. Sellest on seni selgunud, et kongress peab paigutama täiendavaid rahalisi vahendeid oma liikmete ja Kapitooliumi turvalisuse tagamiseks.

Mitmed vabariiklased on avaldanud toetust viie hukkunuga lõppenud rahutuste sõltumatule uurimisele. Nende seas on ka Trumpi lähedane liitlane senaator Lindsay Graham. Ta mainis kohalikule meediale, et president kandis 6. jaanuari sündmuste osas teatavat süüd. „Tema valimistejärgne käitumine oli ülepingutatud. Vajame 9/11 komisjoni, et teada saada, mis juhtus. Peame veenduma, et see ei korduks enam kunagi,“ teatas Graham.