BRRR! Texase osariiki tabasid erakordne külmalaine, lumetorm ja elektrikatkestused 

Värinaidtekitavad temperatuurid on Ühendriikide Lõunasse valgunud Kanadast. Dallase linnas mõõdeti esmaspäeval -10C. Eestlastele ehk ei midagi erakordset, sealkandis aga... CBS News vahendab, et Texases on hetkel külmem kui Alaskal. Pakane jätkub ka sel nädalal.