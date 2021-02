Juhtkiri | Vaktsiini peab valida saama 

Õpetajate nihkumise järjekorras ettepoole tingis piirang, mis ei luba AstraZeneca vaktsiini kasutada üle 70-aastaste riskigrupis. Samas näiteks Itaalias ja Hispaanias on see vanusepiir märksa madalamal, 55 eluaasta juures. Seega nende kahe riigi kriteeriumi järgi jääks suur osa Eesti õpetajaid selle vaktsiiniga süstimata, arvestades Eesti pedagoogi keskmist vanust. Kas aga Eestis on võimalikke ealisi terviseriske ikka hoolega kaalutud või lähtutakse hoopis sellest, et Eesti on enim ostnud just AstraZeneca vaktsiini, kokku 1,33 miljonit doosi ning need tuleb kuidagi ära kasutada?

Kuna tänavaküsitlustest on välja tulnud, et Eesti elanikud sooviksid end valdavalt vaktsineerida Pfizeri vaktsiiniga ning kõhklusi on väljendatud just AstraZeneca oluliselt väiksema, 60-70 protsendilise tõhususe suhtes, siis kas inimesel endal peaks olema õigus otsustada, millise vaktsiiniga teda vaktsineeritakse?

Algul oli juttu, et vaktsineerima hakkavad perearstid, kes on oma nimekirja haiguslugudega hästi kursis. Kui õpetajaid hakatakse süstima hoopis koolides perearsti vaateväljast eemal ilma konkreetseid terviseandmeid nägemata, siis kuidas saab olla kindel, et just see vaktsiin sobib kõige paremini tollele inimesele?

Praegu on riik paika pannud, et õpetajatele on määratud süstitud saada AstraZeneca vaktsiiniga. Mitu arsti on aga valitsuse koosseisus, et nad on pädevad otsustama, millise vaktsiiniga konkreetset eesliinigruppi süstima hakatakse? Võibolla just sellise ühe mõõdupuuga mõõtmise tõttu on seletatav, et vaktsineerima on seni soostunud vaid 60 protsenti koolides töötajaist, 14 tuhat 22 tuhandest?

Õpetajail, politseinikel ja teistel võib tekkida õigustatud küsimus, et miks neid eesliinitöötajana vaktsineeritakse oluliselt vähem kaitset pakkuva odava vaktsiiniga, sellel kui eliitvaktsineeritud hellitasid end kalli efektiivsema kraamiga.