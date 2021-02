Eesti uudised Vaktsiin õpetajatele: Esmaspäeval saavad esimese vaktsiinidoosi 200 Tartu haridustöötajat Asso Ladva , täna 16:25 Jaga: M

SÜSTITAV: Tartu Maarja kooli õpetaja Vahur Põldsam oli üks esimestest vaktsineeritud haridustöötajatest. Süsti teeb Annika Reiljan. Foto: Aldo Luud

„Loodame, et vaktsineerimine muudab elu lihtsamaks. Mõnedel meie kooli õpilastel on immuunsüsteem ka nõrgavõitu ja vaktsineerimine tagab stabiilsuse,“ ütleb Tartu Maarja Kooli õpetaja Vahur Põldsam, kes on üks esimestest vaktsiini saanud haridustöötajatest.