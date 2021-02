IIDNE RAJATIS: Egiptuses kaevati välja 5000 aasta vanune õlletehas 

Iidses tehases valmistati ohtralt kesvamärjukest. Foto: EPA/Scanpix

Teatavasti on Abydos üks vanemaid Vana-Egiptuse linnu. Seal asuvad suured kalmistud ja templid. Ekspertide hinnangul võidi õlletehas sinna asukohta ehitada spetsiaalselt vaaraode matuserajatistes toimuvate kuninglike rituaalide tarvis.

Antiigiministeerium lisas, et tegu on ilmselt maailma vanima suure tootmisvõimekusega õlletehasega. Arvatakse, et rajatises toodeti õlut väga suures mahus – korraga võidi valmistada umbes 22 400 liitrit kesvamärjukest.