Züleyxa Izmailova | Kriminaalsed elevandid vaktsineerimistoas 

Kordan üle, miks eliitvaktsineerimise seadustamine praegu ei ole hea mõte. Esiteks, kes paneb paika «tähtsate riigitegelaste» nimekirja ja mis kriteeriumide alusel määrata, et just see või teine kuulub sinna? Igaüks saab aru, et see on probleem, mis tekitab ühiskonnas võimsa hoovusena uut lõhestumist ja kibestumist.

Teiseks, «tähtsad riigitegelased» on valdava enamuse ajast kontoritöötajad, kes saavad oma riske märksa paremini hallata kui eesliinitöötajad. Kaugtöö ja Zoom on ju saanud peaaegu et normiks.

Kolmandaks, nii valitsuses kui ministeeriumides on olemas asendamiste korrad, kasvõi juhuks kui keegi läheb puhkusele. Asendada aga ei ole võimalik «põllul» olevaid arste, õdesid, hooldajaid, õpetajaid, politseinikke, päästjaid jne. Need on praktilised põhjused, miks ei tohiks lubada eliitvaktsineerimist.

Kui vaadata moraalset külge, siis Eestimaa Rohelised on resoluutselt vastu inimeste jagamisele väärtuslikeks ja vähemväärtuslikeks. Koroonakriis on juba niigi tohutult suurendanud sotsiaalset ebavõrdsust, suurimateks kannatajateks on vähekindlustatud isikud, ennekõike madalapalgalised, pensionärid ja puuetega inimesed.

Piinlik oli vaadata Kaja Kallase esinemist 10. veebruaril riigikogu infotunnis vaktsineerimise teemal hämamas ja keerutamas. Näiteks ütles Kallas, et vaktsineerimise korraldus peab olema väga selge ja arusaadav. Ja et tänased probleemsed olukorrad on tekkinud sellest, et viaalist jääb kuues doos üle. Kust otsast on vaktsineerimise korraldus selge, kui plaani koostajad ise plaani rikuvad ja peaminister keeldub neid isegi hukka mõistmast? Paljud perearstid ei tea täna isegi seda, kuidas oma patsientideni jõuda.

Kuuenda doosi jutt on lihtsalt vale. Kuuenda doosi ülejäämine avastati jaanuari alguses ja selle kasutamine pidanuks samuti rangelt vaktsineerimise plaani järgima. Teiseks, vaktsineerima peab ju kaks korda. Kui oletada, et Marika Priske sai esimese doosi kui ülejäägi ja kedagi teist ei õnnestunud suure haigla peale leida (kuigi see jutt on naeruväärse luiskamise maiguga), siis teine doos pidi ju olema „planeeritud ülejääk".

Teine kurioosum on teadaolevalt esimesena eliitvaktsineeritud Üllar Lanno väide Õhtulehes, et ta oli vaktsineerimisega sundseisus. Ida-Tallinna keskhaigla juht Ralf Allikvee väidetavalt ütles talle telekaamerate ees, et istu nüüd vaktsineerimistooli. Kui Lanno oleks keeldunud, oleks uudisteportaali paisatud pealkirjad, et terviseameti direktor keeldus vaktsiinisüstist. See Lanno väide on küüniline vale. Meie vabatahtlik kaastöötaja helistas haiglas vaktsineerimist korraldanud töötajale, kes lükkas Lanno väite resoluutselt ümber: Lanno vaktsineerimine oli varem kokku lepitud. Teisiti polnuks ka mõeldav, kuna kõik vaktsiinid olid arvel ja vaktsiinide ettevalmistamiseks pidid kõik vaktsineeritavad olema eelnevalt kooskõlastatud.