WHO uurimisrühm: Wuhani koroonapuhang võis olla arvatust tunduvalt ulatuslikum 

WHO uurimismissiooni juhtiv teadlane Peter Ben Embarek ütles intervjuus CNNile, et nende meeskond leidis mitmeid märke viiruse ulatuslikumast levikust 2019. aastal. Sealhulgas tuvastati, et Wuhanis esines juba detsembris üle kümne erineva viirusetüve. WHO tiimil oli võimalus rääkida ka teadaolevalt esimese Hiina nakatunuga – 40aastase kontoritöötajaga, kelle haigestumine kinnitati 8. detsembril. Hiinas viibinud Embareki meeskonna leiud võivad süvendada ka paljude teiste teadlaste väljendatud muret, et viirus võis levida Hiinas juba ammu enne esimest ametlikku teadet.