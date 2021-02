Ants Erm | Meie vanemad ja vanavanemad väärivad paremat saatust! 

Kuivõrd olen alates detsembri algusest salvestanud Harjumaa omavalitsuste koroonanäitajaid, siis Maardu näitaja ei olnud mulle üllatuseks (tänaseks on see jõudnud vahemikuni 1944 kuni 2002), aga Pärnu oli täielik šokk. Ja nii terviseamet kui valitsus on vait! Mitte keegi ei hoiata inimesi, millise pommi otsas nad toimetavad.

Ilmselgelt on olukord Maardus kontrolli alt väljas, samuti järgivad naabrite, Jõelähtme ja Viimsi, trendid nädalase hilinemisega Maardu trendi. Mis edasi? Kas ainult jälgime? Ja jälgimine vajab päris tõhusat tegemist, sest taastataval kujul andmed valdade ja linnade kohta polegi saadaval.

Tänu karmidele piirangutele on nii mõnedki riigid, nt. Norra (69), Soome (94), Ukraina (123), Kreeka (136), hoidnud teise laine faktiliselt ära või tulnud tipust jõudsalt alla: Leedu (249), Iirimaa (284), Ühendkuningriik (362), USA (477).

Meie oma tänaseks järjekordselt 600 piiri ületanud nakatumisnäitajaga (14 päeva jooksul 100 000 kohta) oleme varmad tegema etteheiteid oma naabritele, paraku ei taha me näha palki enda silmas – miks peaks Soome riik eestlasi vabalt maale lubama, kui Eesti nakatumistase on 6,5 korda kõrgem kui Soomes?

Jääb mulje, et meie valitsus loodab vaid vaktsiinidele, aga praeguse tempo juures – ja ei ole just väga alust loota, et see oluliselt kasvada saaks – on meil 1. juuliks kaitstud ~ 125 000 inimest ehk iga kümnes Eesti elanik. Vaktsiin aitab haigust kergemalt läbi põdeda, aga ei ole tehtud kindlaks, et vaktsineeritu peale kerget põdemist ei jää viirusekandjaks.

Ka ei ole teada, milliseid tagajärgi läbipõdemine endaga kaasa toob – vanematel inimestel, meenutagem kasvõi ühte esimest nakatunut Enn Veskimägi, võtab taastumine väga palju aega ja vaeva, ka on teada mitmeid sportlasi, kes ei saa oma endist vormi enam tagasi. Vaatame tõele näkku – vaktsiin aitab hooldekodusid ja haiglaid, eesliinitöötajaid, aitab hoida riigi toimivana, aga ei peata veel niipea viiruse levikut. Leviku tõkestamiseks aitavad vaid piirangud – seda näitab nende riikide valus kogemus, kes on juba põrgust läbi käinud ja välja tulnud.

Hiljuti lugesin, et Eestil jäi koroonakriisi tõttu välisturistidelt saamata miljard eurot. Ega see uudis vale ei ole, aga kui on ikkagi käimas maailmasõda koroonaga, siis on majanduslikud kaotused paratamatud, sest vastasel korral võime kaotada kõigepealt tuhanded inimelud ja siis veel miljardid eurod lisaks. Valitsust on süüdistatud välisturismi ja kõrtside väljasuretamises, aga kuni me ei saa viirust kontrolli alla, ei tule siia ka välisturiste.Ja ei oodata ka meid, eestlasi, kusagil – igas riigis on ju sama mure!