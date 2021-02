HALLOO, KOSMOSEMUTID! Euroopa Kosmoseagentuur otsib uusi astronaute 

ESA peadirektori Johann-Dietrich Wörneri (pildil) sõnul on ESA-l tugev liikmesriikide mandaat, et viia Euroopa kosmoseuuringud järgmisele tasemele. „Et minna kaugemale, kui kunagi varem, peame vaatama laiemalt kui kunagi varem. Astronautide värbamisprotsess on oluline samm, et agentuur areneks järgmistel aastatel koos oma rahvusvaheliste partneritega kõigis kosmose avastamise ja innovatsiooni valdkondades," ütles Wörner.

Foto: Imago/Scanpix

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna eksperdi Paul Liiase sõnul on ESA astronautide konkurss Eestile suur võimalus ning Eesti päritolu astronaudi olemasolu võimendaks veelgi enam Eesti kui eduka kõrgtehnoloogiariigi kuvandit. EASi Eesti kosmosebüroo juht Madis Võõras kommenteeris, et Eesti kodanike jaoks on tegemist esmakordse võimalusega. „Eesti on olnud Euroopa Kosmoseagentuuri liige juba viis aastat ning see on selle perioodi jooksul esimene kord, kui uusi astronaute otsitakse. Siiski on meil juba mitmeid andekaid inimesi, kes ESAs teistel ametipositsioonidel on töötanud ja töötavad ka praegu,“ ütles Võõras. Ta lisas, et nendele, kes päris orbiidile sõita ei soovi, on avatud näiteks ka kandideerimine ESA praktikantide programmi.