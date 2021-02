Jaak Joala pärijad katkestasid läbirääkimised ja nõuavad kuju eemaldamist 

Pärijaid esindavad advokaadid selgitasid, et läbirääkimiste käigus selgus, et Aaltonen esitas 17. jaanuaril patendiametile taotluse sõnamärgi "JAAK JOALA" registreerimiseks kaubamärgina.

“Härra Aaltonen ei maininud kohtumisel poole sõnagagi, et ta on napilt kaks nädalat varem esitanud Jaak Joala nime kaubamärgina registreerimiseks taotluse ja sellega on ta näidanud end minu hinnangul ebaausa inimesena, kellega Jaak Joala pärijad läbirääkimisi pidada ei soovi”, lisas muusiku pärijaid esindav advokaat Erki Vabamets.