KORDAMINEKUD IISRAELIS: poole miljoni vaktsineeritu seas mitte ühtegi surmajuhtumit 

Organisatsiooni Maccabi Tervishoiuteenuste teatel on vaktsiini efektiivsuse määr 93%. Arvatakse, et vaktsineeritud inimeste täielik kaitse Covid-19 vastu tekib nädal pärast teist doosi. Seega hõlmavad Maccabi andmed kõiki neid vaktsineerituid, kelle teisest annusest on möödas enam kui nädal.

„Need andmed tõestavad üheselt, et vaktsiin on väga tõhus – me ei kahtlegi, et see on päästnud paljude Iisraeli elanike elu,“ sõnas Maccabi vanemametnik dr Miri Mizrahi Reuveni pärast uue info avaldamist. Ta rõhutas, et enamik neist, kes on pärast vaktsineerimist haigestunud, põdesid Covidi kergelt läbi.