FOTOD | Kohus arutab uuesti Hillar Tederi vahi alt vabastamist 

Näiteks selgus istungil (mille kohta saab lähemalt lugeda SIIT ), et Teder otsis ametnikku, kes suudaks mõjutada Luminori panga juhti selliselt, et pank Porto Francole soodsamalt laenu annaks.

Asja uus arutamine on vajalik, et prokurör otsustaks uuesti, milliseid tõendeid on võimalik kaitsjatele tutvustada. Nimelt oli kaitsjate üks oluline etteheide, et tõendite sisu teadmata ei ole neil võimalik maakohtu määruse seisukohti vaidlustada. Ringkonnakohus nõustus kaitsjatega, et tõendite sisu täielik tutvustamata jätmine ei ole lubatav.