„AEGA ON VÄ?!“ Teder ja Korb vältisid telefonivestlusi kui tuld. Trehvati pargipingil või restoranis

Tallinna ringkonnakohtus algas nädal eriti varakult. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern meenutas enne istungi algust, et ta polegi vist varem kell üheksa hommikul ringkonnakohtus käinud. Ka kohtunik nentis, et istungi aeg oli tavatu, kuid kuna Tederi (ja toonase rahandusministri Martin Helme nõuniku Kersti Krachti) vahistamisest on möödas juba kuu aega, peaks kiiresti tegema otsuse, kas ärimehe jätkuv kinnipidamine on ikka mõistlik. Selleks tehti Eesti kohtupraktikas enneolematu samm.