Kosovo valimised võidab ülekaalukalt sotsiaaldemokraatlik opositsioonipartei 

Riikliku valimiskomisjoni esialgne tulemus, mis tugines ligi 90%-le loetud häältest, paigutas juhtpositsioonile vasakpoolse Vetevendosje, mille saagiks on seni 47,8%. Teine opositsioonierakond Kosovo Demokraatlik Partei on 17,3%-ga teisel positsioonil. Valitsev partei Kosovo Demokraatlik Liiga kogub ilmselt vaid veidi üle 13% häältest.

Vetevendosje juht Albin Kurti, kes oli eelmisel aastal viieks kuuks ka peaministriametis, on pälvinud toetust lubadustega võidelda riigis lokkava korruptsiooniga. Samuti on ta seisukohal, et Serbiale – kes kaotas 1999. aastal Kosovo üle kontrolli – ei tohiks teha omavahelistes dialoogides mingeid kompromisse.

45aastane Kurti mainis pühapäeva õhtul ajakirjanikele, et tema peamiseks prioriteediks on õiglus ja töökohtade loomine – suhtlus Serbiaga pidi aga jääma tagaplaanile. Kuna kolmandik Kosovo tööjõulisest elanikkonnast on töötud ja sisemajanduse kogutoodang on äärmiselt madal, on jätkuvalt tegu Lääne-Balkani piirkonna vaeseima riigiga.