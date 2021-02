Riigikogulane pöördus Tallinna linnalehe artikli tõttu välisministri poole   

Keskerakonda kuuluv peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin avaldas 28. jaanuaril artikli, milles ta Juske teatel kirjutab, et „USAs vallandatakse inimesi selle eest, et nad eravestlustes ütlesid midagi head Trumpi kohta“; nimetab president Bideni uut administratsiooni valitsevaks režiimiks, nagu oleks tegu autoritaarse diktatuuriga; väidab, et „maailma demokraatia tsitadell liigub kiiresti diktatuuri suunas“ ja „ärge lootkegi, et see jääb ainult Ameerika probleemiks“, viidates Juske kinnitusel asjaolule, et diktatuur jõuab ka meieni Euroopas ja Eestis. Juske küsib välisministrilt, kas too jagab Tšaplõgini seisukohti Eesti ühe olulisema liitlase uue administratsiooni suhtes ning kas ja kuidas mõjutavad sellised ebatõesed seisukohad osa eestimaalaste suhtumise kujunemist meie olulisse liitlasse. „Milliseid samme plaanite ministrina astuda, et lükata ümber Eesti olulist liitlast puudutav ebatõene info?“ küsib Juske.