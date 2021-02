Juhtkiri | Kuidas pääseda enimnakatunud riikide seast? 

Koroonastressi tingimustes on riigi otsus korraldada sel aastal põhikooli lõpueksamid kehv valik. Arvesse tuleb võtta nii seda, et juba teist õppeaastat järjest on harjumispärane koolikorraldus distantsõppest räsitud ning spetsialistide hinnangul kasvas paljuski just seetõttu mullusel koroonakriisi aastal laste enesetappude arv 75 protsenti ning 14 last otsustas endalt elu võtta. Koolide võimalikku sulgemist kavandades tuleb kindlasti ka selliseid võimalikke tagajärgi arvesse võtta.

Nii on mõistetav värske haridusministri Liina Kersna soov, et enne koolide uuesti distantsõppele saatmist tuleks piirata hoopis meelelahutust. Kuid viimasel juhul suureneks kohe teatrite, restorani- ja spaapidajate surve valitsusele ja hakataks küsima ärikahjude hüvitamist, nii et valitsusel ei saa otsustamine kerge olema. Samme nakatumiste kontrolli all hoidmiseks aga astuda tuleb, sest tasakaal majanduse toimimise ja ühiskonna tervise vahel on kaldumas tervise kahjuks, mida näitab mitte ainult nakatunute, vaid ka haiglaravi vajajate arvu kasv ning ka reoveeuuringud näitavad nakatumiste edasist tõusu.

Kui õpilased ise küll viirust raskelt ei põe, aga koolid annavad teadusnõukoja liikme Andres Meritsa sõnul kuni 30 protsenti inimestevahelistest kontaktidest, siis ei pruugi kiiret abi olla ka vaevaliselt käivituvast õpetajate vaktsineerimisest, sest õpilaste kodused on endiselt nakatumiste eest kaitsetud. Et koolide sulgemine oleks tõesti viimane samm, on enne vaja proovida muid võimalusi, näiteks riigiasutuste kodukontorisse saatmist – e-riigis ei pea superministeeriumis sumisema tuhanded ametnikud, kes võivad tööd ka kodust teha.

Ses osas on hirmutav, et valitsuse värske plaan lubab 100 päeva jooksul välja töötada pandeemiast väljumise põhimõtted ja tegevuskava, nende seas ka meetmed kriisist väljumise toetamiseks hariduses. Tule taevas appi, tuleb Lennart Meri kombel küsida – kas tõesti saame alles juuni alguseks teada, millised on Kallase plaanid viirusega toimetulekuks? Taolise töötempo korral läheb viirus ise soojade saabudes suvevaheajale, kui kordub eelmise kevade stsenaarium ning võimuliit võibki jääda unelema oma otsustusvõimetusse.