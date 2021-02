Kommentaar Taavi Libe | Kuidas populariseerida vaktsineerimist? Taavi Libe, TV3 saatejuht , täna 18:04 Jaga: M

Vähem kui kahe nädala pärast möödub aasta päevast, kui Eestis tuvastati esimene koroonaviirusesse nakatunu. Selle märgilise esimese järel oleme pidanud korduvalt suurusjärke ümber hindama. Oluline tähis oli see, kui suve lõpus kasvas kahe nädala haigestumusnäitaja üle viiekümne. Samuti see, kui ühe päeva jooksul lisandus enam kui sada koroonapositiivset. Praegu oleme olukorras, kus igapäevaselt statistikast ja meditsiinist kaugemal viibiv tegelane ei oska trendide kohta ilmselt enam midagi öelda. Pole ju erilist vahet, kas ööpäevas lisandub 400 või 700 koroonapositiivset. Igal juhul on asi vilets!