Tuludeklaratsiooniga kiirustada ei maksa: veebis esineb sisselogides probleeme 

Maksu- ja Tolliameti kommunikatsioonijuht Gea Otsa sõnul avatakse ka tänavu maksuameti kodulehel tuludeklaratsiooni täitmine enne tähtaega, et testida võimekust. Samas meenutab ta, et igal aastal on esimesel nädalal nii palju huvilisi, et süsteem saab lihtsalt ülekoormatud.

"See tähendab, et kõik soovijad korraga sisse ei mahu," soovitab Otsa paar päeva rahulikult oodata, et siis uuesti proovida.

Otsa meenutab kõigile, et tulumaksu tagastus ei sõltu kuidagi sellest, millal tuludeklaratsioon esitatud on.

"Oleme alati korras deklaratsiooni esitajatele tulumaksu kahe nädala jooksul tagastanud, kui tuludeklaratsioon ei vaja lisadokumente ega lisakontrolli," selgitab ta ja lisab, et sisuliselt ei ole vahet, kas tuludeklaratsioon saab tehtud täna, homme või nädala pärast.

"Me soovitame pigem oodata, et saaks seda protsessi teha stressivabalt," on Otsa sõnul ka juba nädal hiljem veebis tuludeklaratsioone esitavaid inimesi vähem ja süsteem töötab tõrgeteta.

Otsa rõhutab ka seda, et kuigi 96 protsenti inimestest kasutavad tuludeklaratsiooni esitamiseks internetti, siis endiselt neli protsenti elanikest pöörduvad selle jaoks büroodesse.

Siin on oluline teada, et ka sinna ei tasuks tormata kohe esimestel päevadel, sest see neli protsenti on märkimisväärne 30 000 inimest.