Kreml hirmutab: Navalnõi pooldajate andmed internetis 

Telegram on Venemaal peamine kanal, mille kaudu levivad teated meeleavalduste ja opositsioonilise tegevuse kohta ja väidetavalt pole jõustruktuurid suutnud selle šifreeritud kanaleid lahti murda. Enne pühapäevaseid aktsioone püütigi nüüd vastaliste eestvedajaid hirmutada: me teame teist kõike!

Kommersant ja opositsiooniline telekanal Dožd tutvusid isikuandmete nimekirjaga ning selgitasid välja, et erilist vaeva selle koostamisel ei nähtud. Andmed on korjatud Telegrami avalikult poolelt ja ainult nende inimeste kohta, kes ise oma andmed ja telefoninumbri üles riputasid. Juba esimesel pilgul selgus, et osalt on tegu jaanuarikuistel meeleavaldustel vahistatutega, osalt juhuslikult valitutega, kes pealegi eitasid igasugust koostegutsemist Navalnõi staapidega. „Nimekirja võetud inimeste kohta uuriti andmeid nende poliitilise kuuluvuse kohta ühes või teises opositsioonirühmituses, aga sagedamini lihtsalt vaadati, kuidas nad on uudiseid kommenteerinud või hinnanud,“ arvab Kommersandiga kõnelnud eriprojekti GK InfoWatch analüütik Andrei Arsentjev.