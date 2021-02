Eesti uudised Majutusasutuste kriisitoetus: riik paneb turismitalud ja suured hotellid ühte patta Asso Ladva , täna 18:42 Jaga: M

VÕRRELDAMATUD, AGA SAMAS VÕRDSED: Suured hotellid ja pisikesed turismitalud saavad kriisitoetust samade tingimuste järgi. Pildil Otepää turismitalu Toidupada. Foto: Aldo Luud

„Maaturism põhineb peamiselt mikroettevõtetel. Need on inimesed, kes vastutavad ise oma sissetulekute eest. Kui inimene maksab makse, siis on hea, kui seda vahel märgatakse ja toetatakse. Praegune majutusasutuste kriisitoetus läheb peamiselt suurtele hotellidele, mis on osa mõnest ketist või on tal tütarettevõtted. Seda maaturismi ettevõtetel ei ole,“ ütleb Klaara-Manni puhkekeskuse perenaine Katrin Ruumet.