Haridusminister kasvavatest koroonanäitajatest: enne koolide sulgemist tuleks piirata meelelahutust 

Haridusminister Liina Kersna (Reformierakond) märkis Delfile , et mõlemal variandil - nii kontaktõppe jätkumisel kui ka distantsõppe tagasitoomisel - on omad ohutegurid.

"Kaugõppe risk on see, et noored liiguvad veel enam ringi kui kontaktõppe ajal - distantsilt tundub, et aega on rohkem ja nii kogunetaksegi tihemini väljaspool kooli ning külastataksegi vanaisasid-vanaemasid," väljendas Kersna kartust distantsõpet puudutavate asjaolude suunas.