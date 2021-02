Putin süüdistab Läänt Navalnõi ärakasutamises Venemaa vastu 

„Meie vastased või potentsiaalsed oponendid on alati tuginenud ambitsioonikatele võimunäljastele inimestele ja neid ära kasutanud," ütles Putin kolmapäeval Venemaa meediale antud intervjuus, kuid edastas selle alles pühapäeval avaliku kanali Rossija 24 vahendusel.

Putin nentis, et hiljuti Navalnõi arreteerimise ja vangistamise tõttu kogu Venemaal toimunud protestilainet on toitnud välismaa ning see tuleneb sealse koroonaviiruse pandeemiast tingitud laialdasest "kurnatusest, pettumusest ja rahulolematuset".