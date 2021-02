Vastlanädal toob külmakraade ja lund 

Põhja- ja loodetuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel -10 kuni -15, kui hommikuks taevas selgeks tõmbub, siis langeb -20 külmakraadini. Päeval on -4 kuni -9, Ida-Eestis kuni -11 külmakraadi.



Teisipäeval kaardub Venemaa madalrõhkkonna serv Eestini ja toob kerget lund. Madalrõhkkond on aga rahulik ega tõsta tuult tugevaks, puhub põhjakaarest ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel -10 kuni -15, keskööst alates tõuseb ja on hommikul -3 kuni -8 külmakraadi. Sarnane temperatuur jääb püsima ka päeval, aga õhtul hakkab jälle langema.



Kolmapäevaks ja neljapäevaks on prognoositav sünoptiline olukord muutunud ja uute arvutuste kohaselt tugevneb taas kõrgrõhkkond, mis hoiab ilma sajuta ja külma ning võrdlemisi nõrga, rannikul mõõduka tuulega.