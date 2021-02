Keskerakonna annetusi hakkavad kontrollima Kiik, Aab ja Jaani 

„Tegemist on väga tugevate inimestega omades valdkondades,“ selgitas Hanimägi järelevalvekomisjoni koosseisu. „Tanel Kiik ja Jaak Aab on erakonna juhatuse liikmed, Kiik ka aseesimees. Kristian Jaani kui uus inimene näeb asju kõrvalt paremini, sealhulgas arvestades tema politseisüsteemi tausta.“

Hanimägi lisas, et kõik erakonnad kontrollivad omal käel annetusi nii palju kui neil seda on võimalik teha. Erakondlik uurimine tähendab üldjoontes seda, et annetajalt küsitakse, kas tegu on maailmavaatelise annetusega ja kas annetajal on ikka piisavalt finantse, et selliseid samme teha.