Lõuna-Aafrika taasavab piiriületuspunktid 

Lõuna-Aafrikat on tõsiselt tabanud haiguse uue tüvega seotud puhangu teine ​​laine, vahendab BBC.

Seal on registreeritud ligi 1,5 miljonit nakatumist ja üle 47 000 koroonaviirusega seotud surma - siiamaani suurim arv Aafrikas.

Laupäeval teatas valitsus, et avatakse piirid Zimbabwe, Botswana, Mosambiigi, Namiibia, Lesotho ja Eswatiniga.

„Inimeste aktiivne ja korrapärane juhtimine üle piiride on oluline osa riigi üldisest riskiga kohandatud lähenemisviisist Covid-19 leviku kontrollimiseks," ütles siseminister Aaron Motsoaledi.

Kuid minister hoiatas, et kõik, kes soovivad üle piiri minna, peavad esitama tõendi hiljuti tehtud Covid-19 testi negatiivse tulemuse kohta. Motsoaledi ütles, et külastab isiklikult nelja kõige tihedamat piiriületuspunkti, et jälgida reisijate liikumist.