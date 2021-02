EKRE volikogul unustati koroonaviirus ja loobuti maskist 

"Hoolimata sellest, et Eestis iga päev koroonaviirusesse inimesi sureb ja nakatunute arv kasvab - maske ei kantud! Samas oli erakond ju alles ise valitsuses ja nõustus, et avalikus kohas ja masside keskel on suisa kohustus maski kanda," kurdab nähtus pettunu. Üritusest fotosid saab vaadata SIIT.

Õhtuleht proovis tabada ka EKRE pressinõunik Holger Bergi, kuid praeguseni ei ole veel erakonnalt kommentaari saada õnnestunud.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles Õhtulehele saadetud kommentaaris, et ka nendeni on jõudnud vihjeid selle kohta, et EKRE üritusel viibinud inimesed ei kasutanud isikukaitsevahendeid. Kaas aga tõdeb, et kuna tegu oli erakonna liikmetele mõeldud piiratud kokkusaamisega, ei saa seda käsitleda avaliku üritusena.