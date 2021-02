Saaremaa vallavanem: viiruse levik sai hoogu hooldekodust ja laulukoorist 

Vallavanem Mikk Tuisk ütles ERR-i uudisteportaalile, et viirus levib Saaremaal Sõmera hooldekodus ning on koolidesse ja lasteaedadesse jõudnud ka läbi ühe kiriku laulukoori.

Tuisk ütles, et distantsõppele on praegu saadetud ligikaudu kümme klassitäit kooliõpilasi.

"Oleme läinud seda teed, kus on sees lähikontaktne või nakatunu, siis me paneme need klassid distantsõppele," lisas Tuisk, et mõni klass on ka keset päeva kaugõppele suunatud.