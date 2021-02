FOTO | Vooglaiu piketti jälgis ka kapo huviorbiidis olev Allan Hantsom 

Teiste seas jälgis ja jäädvustas piketti Sputniku ajakirjanik Allan Hantson, kes on kaitsepolitsei ammune tuttav: teda on varem kriminaalkorras karistatud vara tahtliku hävitamise eest ning kaitsepolitsei kirjutas aastaraamatus, kuidas ta õhutas rahvuslikku ja rassilist vihkamist barkašovlaste ridades - 2002. aastal mõisteti ta ka selles kuriteos süüdi toonase karistusseadustiku paragrahvi 72 lõige 1 järgi, mis käsitleb rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise õhutamist.

2019. aastal kirjutas Propastop, et Allan Hantsom on “rahumarsi” ja Surematu polgu eestvedaja, venekeelse portaali rodina.ee juhtfiguur ja propagandaportaali Baltnews kaasautor.

2002. aastal välja antud infolehes Kolovrat (eesti keeles Haakrist) ilmunud artiklis "Venelased Eestis" püüdis Hantsom kapo hinnangul luua pilti Eestist kui iidsetest aegadest slaavi hõimudega asustatud alast. "Venelastel on siin sügavad juured. See on meie esivanemate maa," seisab artikli lõpus. Ka kinnitab leht süüdistuse järgi, et kui Teise maailmasõja käigus sakslased ja rootslased Eestist lahkusid, siis "juudid hävitati hoogsalt kohalike elanike poolt".