Mitu aastat lapsi nuhelnud mees sai karistuseks tingimisi vangistuse

Süüdistuse järgi pani Kaido kuriteo toime ajavahemikul 1. september 2018 kuni 16. september 2020. Ta lõi talus kaht last püksirihmaga vastu selga ja tuharaid, põhjustades neile tervisekahjustusi.

Tartu maakohus mõistis Kaidole üheaastase tingimisi vangistuse. Teda kohustati käitumiskontrolli ajal osalema kriminaalhooldusametniku määratud sotsiaalprogrammis, mille eesmärk on ära hoida selliseid süütegusid.

Mullu sügisel mõistis Harju maakohus tingimisi vangistuse Nizamile , kes 2018. aasta 1. septembrist kuni 6. detsembrini kodus karistamise eesmärgil korduvalt lõi rihmaga vastu istmikku 8aastast last, põhjustades talle valu. Lisaks on Nizami juhtinud autot juhtimisõiguseta.