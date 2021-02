Juhtkiri | Mis hinde saaks koduõpe? 

Pole ju senine kogemus kaugõppega olnud sugugi lust ja lillepidu, vaid toonud endaga kaasa probleemide jada, kuid pikaajalisema jälje jätab (osa) õpilaste mahajäämus õppeprogrammist – kord võib olla põhjuseks toetava koduse keskkonna puudumine, siis kooli piiratud võimalused teha veebi vahendusel aine köitvaks, või tõsiasi, et algklasside õpilastel lihtsalt polegi vajalikku õpiharjumust veel kujunenud. Kuigi haridusministeerium alles selgitab hariduslünki, põrutab kogenud pedagoog Lauri Leesi, et tema hinnangul oli esimese viiruselaine ajal kaugõppe efektiivsus 20 protsenti, nüüd aga vaevu üheksa. Tõsi küll, on ka peresid, kelle jaoks on kodune kool kulgenud hoopis valutumalt, kuid on märgata ja uuringuteski kinnitust leidnud, et distantsõpe on kaotanud koolikeskkonna võrdsustava mõju – tipud jäävad alati, kuid ülejäänutel on üha raskem nendega sammu pidada. Vahe tasategemisega enam kaua oodata ei saa.

Sestap pole üllatav, et vahetunud valitsus jätkab põhimõttel, et lauskaugõpet kergekäeliselt ei kehtestata ja kodukooli rakendatakse pigem klasside ja koolide kaupa. Sõnumile kindlaks jäämine on oluline, et kooliperedel ei kaoks niigi ettearvamatus viiruseolukorras viimnegi kindlustunne.