VIDEO | Coopi autoloosi võitja: abikaasa utsitas, et telliksin ikka Coopist süüa – äkki võidame auto! 

Kuna Kaia on viimased 11 kuud töötanud kodukontoris, kasutab ta tavapärasteks sisseostudeks eCoopi teenuseid. „Mulle meeldib eCoop, sest nad toovad ostud kiiresti ja mugavalt koju. Minu kogemuse järgi on just eCoop kõige kiirema tarneajaga ning kojuvedu alati tasuta. Tellin tavaliselt neljapäeval, nii on reedeks asjad juba ilusasti olemas,“ räägib Kaia. Ta tõdeb, et tegelikult on ka Jaan seotud sellega, et nad just Coopi eelistavad. „Abikaasa on mind utsitanud just eCoopist tellima – ütles, et äkki võidame auto,“ muigab Kaia.