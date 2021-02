Manona Paris | Kas sina oskad end hingevalu mustrist välja murda? 

„Mu vanemad olid alkohoolikud. Mina küll ei joo, aga mis must ikka paremat saab tulla.“

Tuleb tuttav ette? Need on vaid mõned näited, kuidas täiesti tavalised inimesed põhjendavad endale, miks nad on kriisiolukorras nii või naamoodi käitunud. Need on mustrilehed, mille alusel me teeme poolalateadlikult otsuseid teatud pöördemomendil nii- või naamoodi käituda.

Vahel me ei saa aru, et täidame perekonna mustreid enne, kui näeme seda oma laste pealt. Nii näiteks oli üks mu tuttav ema enam kui ehmunud, kui nägi, kuidas ta tütar leidis põhjendusi ilmselgelt halvasti käituva sõbra kaitsmiseks. „Mul oli tunne, nagu keegi oleks mulle näidanud kõverpeeglit. Õudne hakkas – eriti, kuna ta oli uhke selle üle, et näe, hoiab suhet koos.“

Halvad suhtemustrid ei näita end enamasti muidugi nii lihtlabaselt. See võib olla hoopis midagi märksa mitmetahulisemat. Näiteks suhtes juba eos teatud olukordades ohvripoosi võtmine, et selle kaudu partnerit ohjata. Või kalduvus leida igas edus juba eos midagi negatiivset. Et küll see pill ikka pika ilu peale tuleb, ei maksa nii rõõmustada midagi. Selliseid vanasõnu, esiisade mustreid, on meil ju palju!

Kust algab šabloon?

Kuid sinna nahka lähebki intuitsioon, pealehakkamine ja oskus olukordi enda kasuks tööle panna, olgu need kui tahes rasked. Võime mustreid teadvustada ei võta neid ära, aga me saaksime siis näha, mis on ühe või teise head ja vead, et siis vastavalt tegutseda.

Eriti on see oluline lähisuhetes, kus on vajalik tasakaalutunnetus, et endast ei annaks liiga palju ära, vaid saaks ka midagi vastu (ja muidugi ka vice versa). Oskamatus enda vajadustega arvestada on paraku nii paljude inimeste probleem ja siin ei saa tegelikult teha üldistusi nagu naised või mehed. Valdkonnad võivad olla väga erinevad ja soostereotüüpe tekitavad – mehed ei tunne end lastega tegeldes kindlalt, kuna seda on neis stigmatiseeritud, naistel aga vajuvad käed abitult rippu tilkuvat kraani nähes.