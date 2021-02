Maris Hellrand | Abi Tallinnas lumevangi jäänutele on nagu Aisopose valm 

Eksperiment „tasuta taksoteenusega“

Tegelikkuses Tallinn siiski nii suuremeelne ei ole kui abilinnapea kuulutas. Kuna vaktsiinijärg oli jõudnud ka minu vanemateni, kes liiguvad vaevaliselt, kuid siiski omal jõul, otsustasime teenust katsetada. Selgus, et sotsiaaltranspordi teenuse tellimiseks peaks liikumispuudega inimene, kes kasutab ratastooli või kõndimisraami, ikkagi läbima menetluse, et oma vajadust tõestada. Kui sotsiaaltöötajale on oma vajadus tõestatud, siis avaneb tõepoolest võimalus tellida takso, mille hinnast Tallinn kolm neljandikku kompenseerib.

Väike arvutustehe näitab paraku, et omaosalus 5 km pikkuse sõidu juures on 2.45€, mis on vaid veidi vähem, kui näiteks kogu sellise sõidu maksumus kasutades Bolti või mõnda muud sõidujagamisteenust. Tasuta on võimalik saada teenust nimetusega „juhuvedu“, mis tuleb aga ette tellida 5 tööpäeva. Teisisõnu – abi justkui pakutakse, aga see meenutab natuke Aisopose valmi „Kurg ja rebane“, kus rebane on kure jaoks koogid pannud kenasti lamedatele taldrikutele, kust see neid oma pika nokaga kätte ei saa.

Kargu abil liikuv eakas peab ikkagi omal jõul lumevallidest läbi murdma, et oma vaktsiinisüst kätte saada.

Vigastused maksavad rohkem kui lumekoristus

Jalgsi linnas liikumine on ohtlik ja maksab tervishoiukuludena rohkem, kui korralik lumekoristus, mis arvestaks jalakäijate vajadustega. Talvisel ajal pöördub ainuüksi ITK erakorralise meditsiini osakonda libedusega kukkumiste tõttu keskmiselt 20 inimest päevas ehk kuni 600 inimest kuus. See toob kaasa kulud nii haigekassale, patsientidele endile kui ka tööandjale. Vanemate vigastatute puhul on sagedamini vajalik haiglaravi, nooremate puhul aga lisandub kuludesse ajutine töövõimetus. Kulutused ja valu, mille võiks kokku hoida, kui linn hoolitseks eelistatult jalgsi ja rattaga liikujate eest. See puudutab tegelikult kõiki liiklejaid, sest ka autojuhid kasutavad üldjuhul kõnniteid, et oma sihtpunkti jõuda.

Lumetõrje kohustus kõnniteedel on suuremas osas pandud külgnevate kinnistute omanikele. Tundub, et see ei ole kõige otstarbekam lahendus, kuigi esmapilgul justkui linnakassalt kohustuse ära võtab. Tegelikkuses maksame me selle elanikena ju ikkagi kinni – kas oma ühistu kojamehele palka makstes või iseenda tööjõu ja ajaga. Samal ajal kulutab linnavalitsus meie oma raha „lumetõrje rikkumiste“ menetlemiseks, mida oli jaanuaris algatatud umbes 300. Kui palju linna palgalisi ametnikke oma väärtuslikke töötunde kulutavad, et majaomanikke kehva lumerookimise eest karistada? Võib-olla tuleks kokkuvõttes kõigile soodsam, kui linn siiski omale kuuluvad kõnniteed kõik ise puhastaks ja seda viisil, mis jalakäija eelisjärjekorda asetaks. Sest kui autoga on 5-10 cm lund kergesti läbitav, siis jalgsi kindlasti mitte.