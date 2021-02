Seisukoht | Urgu sulgumise kõrge hind 

„Ma olen väsinud sauna- ja korteripidudest, ma olen väsinud päev otsa töö uhtmisest ja siis lihtsalt kojuminekust,” lisas too sõber, kes ootab pikisilmi, millal saabub päev, kui elu võtab tagasi vana normaalsuse kuju. Sest uus normaalsus on kohutavalt kurnav ja painav.

Sama kurnav on ööklubidele kinniolek ja artistidele pikaks veninud esinemispaus. Teatrirahval on õige pisut paremini, ehkki nõue, et teatrisaali tohib täita vaid poole jagu, pole teab mis lahendus. Ei ole ses märke teatri ratsionaalsest majandamisest ega tujutõstvaid emotsioone näitlejaile, kes vaatavad pooltühja saaliga tõtt. Kõige enam veab publikul, sest nemad pääsevad lõpuks koduseinte vahelt välja. Maitsma hetki vanast normaalsusest.

Ei vaidlegi, et koroonaajal on mõistlik oma tervist iga hinna eest kaitsta, kuid teisalt ei sarnane praegused lahendused kuidagiviisi ellujäämisõpetusele. Pigem vastupidi. Targemad on juba ammu öelnud, et selle viirusega tuleb õppida elama. Õige mõte, kuid ennast urgu sulgedes saab määratu hoobi vaimne tervis. See hind on aga küll liiga kõrge.