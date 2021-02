Nädala tipud | Mida teeb kriminaaluurimine poliitikule? 

Kui süüdlase tabamisega peaks kuriteomüsteerium olema lahendatud, siis PERHi ülemarsti Peep Talvingu rünnaku asjaolud on pärast tagaotsitavate väljailmumist läinud hoopis hämaramaks: paika ei pidanud oletus, et ründajateks on Talvingu tööga teadusnõukojas rahulolematud koroonapiirangute vastased; takkapihta tunnistas allilmas tuntud süüdimõistetu, et tegu olnud tööõnnetusega – tegelik sihtmärk olnud keegi teine.